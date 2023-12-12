Еще 22 россиянина пересекли пункт пропуска "Рафах" из сектора Газа и отправляются в Каир

По данным МЧС, российские спасатели, психологи и врачи оказывают всю необходимую медицинскую и психологическую помощь

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Свыше 20 россиян и членов их семей эвакуированы из сектора Газа во вторник, они пересекли пункт пропуска "Рафах" и направляются в Каир.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Сегодня пункт пропуска "Рафах" пересекли еще 22 гражданина РФ и члена их семей. Сейчас они на автобусах отправляются в Каир, где развернут оперативный штаб", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что российские спасатели, психологи и врачи оказывают всю необходимую медицинскую и психологическую помощь, обеспечивают питанием и водой, помогают оформить необходимые документы.

По данным МЧС, всего с начала гуманитарной операции из зоны конфликта удалось эвакуировать более 1 тыс. человек, из них 11 рейсами авиации МЧС в Россию уже доставлены более 1 050 человек.