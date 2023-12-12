В Москве наградили лауреатов Научной премии Сбера

Она учреждена для работающих в России ученых, которые ведут активную исследовательскую деятельность и расширяют перспективы развития различных областей науки и технологий

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Российские исследователи Алексей Полилов, Валентин Анаников и Евгений Тыртышников стали лауреатами Научной премии Сбера в 2023 году, передает корреспондент ТАСС с церемонии награждения, проходящей в Москве.

Премия учреждена для ученых, работающих в России, которые ведут активную исследовательскую деятельность и расширяют перспективы развития различных областей науки и технологий. Призовой фонд составляет 60 млн рублей.

"Год шла работа большой команды по отбору самых достойных кандидатов. Сегодня мы вручим <…> уже вторую премию <…> в трех, как мне кажется, очень важных областях науки. Я думаю, что очень сложно переоценить значение науки. Любое государство, современная организация стоят на трех "ногах": это качественное исполнение уже имеющихся технологий, <…> вторая часть - их непрерывное совершенствование. <…> Но сегодня нельзя считаться релевантной компанией, если у вас нет третьей составляющей - видения будущего и исследователей, которые постоянно занимаются переизобретением того, на чем зиждется основа вашей бизнес-модели или существование государства как такового", - сказал на открытии церемонии глава Сбербанка Герман Греф, добавив, что без науки и исследователей "нет нашего будущего".

Лауреаты 2023 года

В номинации "Цифровая вселенная" лауреатом премии стал академик РАН, директор Института вычислительной математики им. Г. И. Марчука РАН Евгений Тыртышников. Он удостоен премии за создание новых методов моделирования и сжатия данных, которые помогут ускорить вычисления в естественных науках, машинном обучении и других сферах. Награду ученый получил из рук вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

"Смысл того, что мы делаем, в том, чтобы помочь суперкомпьютерам решать задачи, которые находятся на грани их возможностей, а часто - за гранью. <…> Я хочу выразить благодарность за высокую оценку моей работы. <…> То, что Сбер учреждает научную премию и поддерживает не только сугубо прикладные, [но и] в полном смысле фундаментальные математические исследования, это чрезвычайно важный и яркий сигнал для общества", - сказал Тыртышников.

Победителем в номинации "Науки о жизни" стал член-корреспондент РАН, заведующий кафедрой энтомологии биологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Алексей Полилов. Организаторы премии отметили вклад ученого в фундаментальные исследования в сфере миниатюризации животных, а также введение в науку модельных объектов, открывающих новые перспективы в нейробиологии, микроробототехнике и искусственном интеллекте, уточнили ТАСС в пресс-службе Сбера. Лауреата наградил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Академик РАН Валентин Анаников стал лауреатом Научной премии Сбера в номинации "Физический мир". Руководитель лаборатории металлокомплексных и наноразмерных катализаторов Института органической химии им. Н. Д. Зелинского РАН открыл явление динамического катализа и внес вклад в исследования механизмов химических реакций, позволяющих ускорить развитие химических технологий и, в частности, создание новых каталитических систем. Лауреата наградил академик РАН Алексей Хохлов.

О премии Сбера для ученых

Научная премия Сбера учреждена в 2021 году, когда в России проходил Год науки и технологий. В прошлом году организаторы подвели итоги первого сезона и объявили трех лауреатов из числа ученых, сделавших значимый вклад в науку. Премии получили академик РАН, доктор физико-математических наук Александр Холево (номинация "Цифровая вселенная"), академик РАН, доктор химических наук Александр Габибов (номинация "Науки о жизни") и академик РАН, доктор физико-математических наук Юрий Оганесян (номинация "Физический мир").

Во вторник в Сбере подводят итоги второго сезона, в котором приняли участие 92 исследователя, выдвинутых на премию образовательными и научными организациями, а также технологическими компаниями и институтами развития. Заявки на премию прошли независимую экспертизу, на основе которой входящие в состав жюри ученые под руководством академиков РАН сформировали списки финалистов. Итоговое решение о присуждении премии принял специально созданный комитет, сопредседателями которого в этом году стали Герман Греф и ректор Сколковского института науки и технологий академик РАН Александр Кулешов.