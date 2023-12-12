Законопроект, позволяющий запретить УПЦ, могут принять в начале 2024 года

Комитет должен провести необходимые решения и консультации, рассказал спикер Рады Руслан Стефанчук

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Законопроект, который позволит запретить каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ), может быть окончательно принят Верховной радой уже в начале следующего года. Об этом заявил спикер украинского парламента Руслан Стефанчук.

"Комитет должен провести необходимые решения, консультации, принять как предложение во втором чтении. Я надеюсь, этот вопрос может быть решен в начале следующего года", - сказал он в эфире украинского телеканала "Рада". Стефанчук добавил, что все зависит от того, какой текст документа будет представлен в окончательной редакции.

19 октября Верховная рада приняла в первом чтении законопроект, подготовленный кабмином по поручению президента страны Владимира Зеленского. Документ позволит запретить на Украине УПЦ, если экспертиза придет к выводу о ее организационных связях с Русской православной церковью. В юридическом отделе УПЦ заявили, что этот документ нуждается в доработке, так как противоречит конституции страны и нарушает права граждан на свободу исповедания.

При этом депутат Рады Ярослав Железняк писал, что ко второму чтению в законопроект могут внести изменения и сделать процедуру запрета более быстрой и жесткой. Тогда он пояснял, что заложенный изначально механизм корректен с юридической точки зрения, но требует много времени.

Правительство Украины внесло законопроект в парламент еще в январе. Документ длительное время не ставили на голосование, поскольку, как отмечал тогда Стефанчук, голосов в его поддержку в парламенте не хватало. В свою очередь глава парламентской фракции пропрезидентской партии "Слуга народа" Давид Арахамия называл законопроект "неприоритетным" на фоне необходимости форсировать реформы, реализация которых была условием начала переговоров о членстве Украины в ЕС, а также продолжения помощи США. Украинские СМИ со ссылкой на свои источники сообщали, что некоторые депутаты правящей фракции саботировали связанные с запретом УПЦ инициативы.

Ситуация вокруг УПЦ на Украине

Власти Украины в последние годы активно проводят курс на вытеснение УПЦ, в том числе поощряют переход ее религиозных общин в юрисдикцию Православной церкви Украины (ПЦУ), созданной в 2018 году из двух раскольнических религиозных структур. Власти на местах лишают УПЦ права на аренду земли под храмами, при их поощрении сторонники ПЦУ силой захватывают храмы канонической церкви, нападают на священников.

По последним данным, против священников УПЦ Службой безопасности Украины заведено 65 уголовных дел, против 17 клириков введены санкции, 19 иерархов лишены гражданства страны. Несмотря на это, по информации Государственной службы этнополитики и свободы совести Украины, прихожанами УПЦ в стране остаются не менее 5-6 млн жителей.