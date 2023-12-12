В Думу внесли поправки в ГК РФ, направленные на легализацию "белых" хакеров

Согласно законопроекту, при выявлении недостатков безопасного использования программы для ЭВМ необходимо сообщить о них правообладателю в течение пяти рабочих дней

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Группа депутатов Госдумы во главе с членом комитета палаты по информполитике Антоном Немкиным внесли на рассмотрение Думы проект, направленный на легализацию в РФ деятельности так называемых белых хакеров. Текст документа размещен в думской электронной базе.

Поправки вносятся в статью Гражданского кодекса (ГК) РФ, которая регламентирует право пользователя программы для электронных вычислительных машин (ЭВМ) и базы данных. Так, предлагается установить, что пользователь, правомерно владеющий экземпляром такой программы, может без разрешения автора и без выплаты дополнительного вознаграждения изучать, исследовать или испытывать ее функционирование в целях выявления недостатков для их безопасного использования. Эти действия также разрешается поручить другим лицам. При этом уточняется, что изучение, исследование или испытание программы могут проводиться только в отношении экземпляров программ для ЭВМ или базы данных, функционирующих на технических средствах пользователя. Кроме того, указывается, что выявленная пользователем информация о недостатках не может быть передана третьим лицам, за исключением правообладателя. Законопроект также уточняет, что при выявлении недостатков безопасного использования программы для ЭВМ необходимо сообщить о них правообладателю в течение пяти рабочих дней.

По действующим нормам, пользователь, правомерно владеющий экземпляром программы для ЭВМ, без разрешения автора и без выплаты вознаграждения может лишь осуществлять действия, необходимые для функционирования этой программы, а также изготовлять копию программы при условии, что она предназначена для архивных целей.

Как отмечают авторы инициативы, в настоящее время для проведения тестирования защищенности систем российских компаний "белым" хакерам требуется получить большое количество разрешений от правообладателя каждой программы, входящей в состав информационной системы. "Выполнение тестирования защищенности без таких разрешений может повлечь нарушение авторских прав соответствующих правообладателей и, соответственно, необходимость возмещения убытков или выплату компенсации в размере от 10 тыс. рублей до 5 млн рублей, либо в двукратном размере стоимости права использования соответствующей программы", - указывается в пояснительной записке к законопроекту.

Новые нормы позволят "проводить анализ уязвимостей в любой форме, без разрешения правообладателей соответствующей программы, в том числе правообладателей инфраструктурных и заимствованных компонентов", отмечают авторы инициативы. Как ранее рассказывал ТАСС Немкин, законопроект разработан в пакете с двумя другими инициативами, направленными на легализацию в РФ деятельности так называемых белых хакеров. По его словам, поправки также будут предложены к Уголовному кодексу РФ и к закону "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".