Всемирный банк направит $20 млн на помощь населению сектора Газа

Как отметили в организации, дополнительное финансирование включает в себя $10 млн на продовольственные ваучеры и посылки

ВАШИНГТОН, 12 декабря. /ТАСС/. Всемирный банк (ВБ) принял решение выделить $20 млн для оказания дополнительной помощи пострадавшему населению сектора Газа.

"Всемирный банк объявил о выделении $20 млн на новое финансирование для оказания чрезвычайной помощи пострадавшему населению Газы в рамках общего пакета поддержки в размере $35 млн", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации.

Дополнительное финансирование включает в себя $10 млн на продовольственные ваучеры и посылки, которые получат 377 тыс. человек. Поставки будут организованы при помощи Всемирной продовольственной программы Организации Объединенных Наций.

Помимо этого, Многосторонний донорский целевой фонд ВБ для подготовки и реагирования на чрезвычайные ситуации в области здравоохранения выделил $10 млн, предоставленных Германией и Японией, на медицинскую помощь и расходные материалы. Поддержку предоставят Детский фонд ООН и Всемирная организация здравоохранения в рамках проекта реагирования на чрезвычайные ситуации в области здравоохранения в секторе Газа. По предварительным оценкам, благодаря выделенным средствам помощь смогут получить около 10% населения региона.

Финансирование выделят из общего пакета в размере $35 млн, предназначенного для оказания поддержки пострадавшему в ходе конфликта населению сектора Газа и Западного берега реки Иордан. $15 млн из этого пакета были выделены ранее.