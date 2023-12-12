Высота сугробов в Москве достигнет 50 см к 16 и 17 декабря

По словам руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, город заметет и завьюжит

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Снегопады ожидаются в Москве в ближайшие три дня. К выходным высота сугробов достигнет рекордных 40-50 см, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В среду, четверг и пятницу в Москве будет идти снег. Город заметет и завьюжит. Наиболее сложная ситуация будет в последний рабочий день - сильный снег, метели, усиление ветра до 17 м/с, снежные заносы на дорогах", - сообщил он.

Однако, по словам Вильфанда, сообщения о том, что это будет "снегопад века" не соответствуют действительности. "Таких было уже много на этом веку", - отметил он.

За эти дни в Москве выпадет 15-20 мм осадков, что приведет к рекордному росту сугробов. "После этого снегопада высота сугробов достигнет небывалой высоты - 40-50 см. До этого самый высокий снежный покров 16 декабря был зафиксирован аж в 1919 году - 32-33 см, а 17 декабря - 36 см в 1941 году. После этих снегопадов рекорды, конечно, будут обновлены", - рассказал он.

В субботу и воскресенье осадки в столице будут совсем не большие, отметил Вильфанд.