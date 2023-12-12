В Дагестане заменили более 130 трансформаторов при подготовке к зиме в 2023 году

Новые трансформаторы повысили надежность электроснабжения в Дербентском, Карабудахкенстком, Гунибском и Левашинском районах, а также в Махачкале, Хасавюрте и в Кизляре

МАХАЧКАЛА, 12 декабря. /ТАСС/. Энергетики установили 14 больших трансформаторов общей мощностью более 140 мегавольт-ампер и около 120 небольших трансформаторов при подготовке к осенне-зимнему периоду в Дагестане. Об этом сообщил ТАСС и. о. главного инженера филиала "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" Гаджи Гаджиев.

"В рамках ремонтных работ мы установили 14 новых больших трансформаторов общей мощностью около 144 мегавольт-ампер. Также нами были установлены около 120 новых трансформаторов первого или второго габарита. Где-то заменяли старый трансформатор на новый, где-то устанавливали дополнительный", - сказал Гаджиев.

По его словам, новые трансформаторы повысили надежность электроснабжения в Дербентском, Карабудахкенстком, Гунибском и Левашинском районах, а также в Махачкале, Хасавюрте и в Кизляре.

Ранее в правительстве РФ сообщили о создании федерального штаба, который подготовил план мероприятий по повышению надежности электросетевого комплекса Дагестана. Из-за дополнительного выделения из федерального бюджета 1,2 млрд рублей в регионе продлена подготовка объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду, которая должна была завершиться в середине ноября.