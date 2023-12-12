В Калининградской области сообщили, что в 2024 году турпоток в регион вырастет на 10%

Министр культуры и туризма области Андрей Ермак также сообщил, что в 2023 году субъект посетили более 2 млн туристов

ТАСС, 12 декабря. Турпоток в Калининградскую область в следующем году вырастет на 10%. По итогам этого года регион посетили более 2 млн туристов, что стало рекордным показателем всех лет, об этом ТАСС сообщил министр культуры и туризма Калининградской области Андрей Ермак на ежегодной конференции "Роль креативных индустрий в социально-экономическом развитии туристских территорий, в том числе входящих в Сеть творческих городов ЮНЕСКО", которая проходит в Петербурге с 12 по 13 декабря.

"Будет более двух млн туристов [по итогам года]. Это очень хороший показатель. Это рекорд абсолютно всех лет, потому что в Калининграде живет менее полумиллиона, во все области миллион [человек]. То есть это получается на одного калининградца приходится уже больше, чем два туриста. В следующем году мы планируем еще плюс 10% прирасти", - сказал Ермак.

Он также отметил, что выручка отелей выросла на 11%, и более чем на 26% выросла посещаемость учреждений культуры.

"Это очень здорово, потому что туристы посещают учреждение культуры, музеи, выставки всевозможные театры и так далее. Здесь мы видим, очень хороший потенциал, который еще до конца не раскрыт", - добавил он.