"Азимут" возобновит авиарейсы между Минеральными Водами и Минском с 13 января

В период зимней навигации рейс будет выполняться еженедельно по субботам

ТАСС, 12 декабря. Авиакомпания "Азимут" при поддержке правительства Ставропольского края с 13 января возобновит пассажирские рейсы между Минеральными Водами и Минском, которые были приостановлены в марте 2022 года, сообщили в пресс-службе компании.

Возобновить авиасообщение, которое было приостановлено из-за закрытия части воздушного пространства в России, в начале ноября предложил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым.

"Авиакомпания "Азимут" с 13 января 2024 года приступает к выполнению полетов из Минеральных Вод в Минск. Авиасообщение между всесезонным курортом Кавказских Минеральных Вод со столицей Белоруссии возобновлено при поддержке правительства Ставропольского края. Впервые рейс из Минеральных Вод в Минск авиакомпания Азимут выполнила в 2021 году", - говорится в сообщении.

В период зимней навигации рейс будет выполняться еженедельно по субботам.

"Азимут" - авиаперевозчик, базирующийся в аэропортах Платов (Ростов-на-Дону) и Пашковский (Краснодар). Флот состоит из самолетов SSJ-100-95LR с увеличенной дальностью полета. В расписании - рейсы более 100 направлений по РФ и за рубеж.