Европарламент вручил премию Сахарова иранским феминисткам

Также награду присудили посмертно жительнице Ирана Махсе Амини, умершей в сентябре 2022 года от сердечного приступа после задержания полицией нравов

ПАРИЖ, 12 декабря. /ТАСС/. Премия "За свободу мысли" имени Андрея Сахарова, ежегодно присуждаемая Европарламентом (ЕП), была вручена иранскому феминистическому движению "Женщина. Жизнь. Свобода". Трансляция заседания велась на сайте ЕП.

Все представительницы движения, принимавшие награду, покинули Иран в 2023 году. "Эта премия является данью уважения всем женщинам, мужчинам и молодым людям, которые бросают вызов иранским властям и которые продолжают бороться за свои права и добиваться перемен. Европейский парламент слышит вас и поддерживает", - заявила глава ЕП Роберта Метсола.

Награда также была присуждена посмертно жительнице республики Махсе Амини, которая умерла в сентябре 2022 года от сердечного приступа после задержания полицией нравов. На следующий день, когда состоялись похороны Амини, в социальных сетях распространились сообщения о том, что девушка подверглась пыткам со стороны сотрудников полиции нравов. 7 октября иранская организация судебной медицины опубликовала официальное заключение о причинах смерти девушки, в котором указывалось, что ей не были нанесены травмы.

После смерти молодой женщины по всей стране прокатилась волна массовых протестов, в ходе которых погибли более 500 человек. Силы безопасности Ирана задержали десятки тысяч участников протестов, из которых многим были предъявлены обвинения в организации беспорядков и других тяжких преступлениях. Семь человек казнили, смертный приговор еще десяти пока не приведен в исполнение.