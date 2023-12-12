Турпоток в Калмыкию вырос в шесть раз благодаря событийному туризму

По словам главы республики Бату Хасикова, саммит буддийских стран, который пройдет в Элисте в 2025 году, поможет расширить географию гостей региона

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Туристический поток за последние несколько лет благодаря проведению событийных мероприятий увеличился в шесть раз. Расширить географию гостей региона поможет проведение в 2025 году в Элисте саммита буддийских стран, сообщил ТАСС в Координационном центре правительства на международной выставке-форуме "Россия" глава республики Бату Хасиков.

"Фестиваль тюльпанов - это уже легенда, в прошлом году провели его в десятый раз. Мы его переформатировали: стали проводить не один день, а праздновать целый месяц, и это позволило увеличить турпоток. Кроме этого, придумали фестиваль лотосов, потому что Калмыкия выходит на Каспий, и в августе у нас цветут лотосы, а это невероятная красота, на которую есть много желающих посмотреть. <...> Мы постоянно развиваем событийный туризм, на сегодняшний день турпоток вырос в шесть раз", - сказал он.

В событийную линейку туристических мероприятий, по словам главы республики, вошел также впервые проведенный в 2023 году фестиваль барханов с экстремальным марафоном по пескам. Дополнительный турпоток в Калмыкию, считает он, привлечет саммит буддийских стран, который пройдет в Элисте в 2025 году.

"Сейчас республика начала готовиться к саммиту: планируем оформление комфортных гостиниц, ведем переговоры с крупными операторами гостиничного дела о создании большого комплекса. Наряду с этим у нас уже появились глэмпинг-центры, это новое модное направление поддержало правительство России. Нам удалось на высочайшем уровне реализовать несколько проектов (глэмпинг-центров), и они пользуются популярностью. Номерной фонд мы увеличиваем и создаем площадки для того, чтобы порадовать наших гостей", - добавил Хасиков.

Калмыкия реализует для отдыхающих все популярные направления: этно-, эко-, гастро- и спортивный туризм. В республике находится самая большая в Европе статуя Будды Майтреи (Будда Грядущего), высота которой - 12,5 м, а вес - 30 тонн, и самый крупный в Европе буддийский храм "Золотая обитель Будды Шакьямуни", место под строительство которого освятил Далай-лама XIV. В числе популярных туристических объектов: горящий источник, Меклетинское розовое озеро, Поющие барханы, целебные грязи Яшалтинского озера, символ региона и обладатель Национальной туристической премии - Одинокий тополь.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.