В пяти городах Словакии прошли массовые антиправительственные митинги

Акции протеста организовали оппозиционные либеральные партии, потерявшие рычаги исполнительной власти по итогам сентябрьских парламентских выборов

БРАТИСЛАВА, 12 декабря. /ТАСС/. Митинги протеста против политики назначенного 25 октября правительства Словакии во главе с премьером Робертом Фицо прошли в пяти крупнейших городах республики. Об этом сообщило информационное агентство TASR.

Тысячи недовольных политикой кабмина, составленного двумя действующими в республике социал-демократическими партиями в союзе со Словацкой национальной партией, вышли на манифестации в Братиславе, городах Нитра (западная часть страны), Жилина (северо-запад Словакии), Банска-Бистрица (Центральная Словакия) и Кошице (Восточная Словакия). Акции протеста, на которых звучали требования отставки правительства, организовали оппозиционные либеральные партии, потерявшие рычаги исполнительной власти по итогам сентябрьских парламентских выборов в Словакии.

В Братиславе антиправительственный митинг состоялся уже 7 декабря. Поводом для его созыва, как и последних более масштабных акций протеста, послужило принятое 6 декабря решение кабмина упразднить управление специальной прокуратуры. Оно занималось расследованием резонансных дел, несколько фигурантов которых были связаны с политикой.

Работу спецпрокуратуры резко критикует правительство. Ее действия, как утверждают представители кабмина, были непрофессиональными, необъективными и направленными на реализацию политических интересов либеральных партий, потерявших рычаги власти. Фицо сообщил ранее, что управление спецпрокуратуры нарушало права граждан, дела которых расследовало. Это подразделение, по его словам, злоупотребляло предоставленными полномочиями, а его начальство ставило себя выше руководства Генеральной прокуратуры Словакии.

На митингах оппозиции, наоборот, заявляли, что нынешние власти уничтожают правовое государство. Либеральные партии инициировали, как проинформировало агентство, гражданскую петицию с требованием к кабмину отказаться от планов внесения изменений в национальной УК, предусматривающих упразднение управления спецпрокуратуры. Подписи под документом поставили более 30 тыс. жителей республики с населением около 5,5 млн человек.