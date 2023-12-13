В Москве состоится X конгресс МГУ и "Иннопрактики"

Участники обсудят взаимодействие науки, бизнеса, культуры и власти

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Юбилейный конгресс "Инновационная практика: наука плюс бизнес" состоится в среду в Москве, в отеле "Хаят Ридженси Петровский парк". Организаторами форума выступают МГУ им. М. В. Ломоносова и компания "Иннопрактика".

"Ключевой темой X конгресса и предметом обсуждения пленарного заседания станет тема "Совокупный суверенитет 2.0: эффективные пути взаимодействия науки, бизнеса, культуры и власти", - сообщили в оргкомитете форума.

На пленарном заседании выступят вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, генеральный директор ГК "Роскосмос" Юрий Борисов, ректор МГУ имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

От HR и ИИ до танцев и картин

На трех территориях конгресса пройдут 16 мероприятий. Сессии территории HR посвящены новым форматам сотрудничества вузов, бизнеса и государственных структур, вопросам трансфера компетенций. На территории "Технологическое предпринимательство" обсудят возможности развития приоритетных технологий - квантовой связи, искусственного интеллекта.

Территория "Наука, культура и спорт" соберет представителей этих сфер для дискуссий о поддержке молодых ученых, новых моделях образования, инновациях в спорте и роли молодежных движений.

Кроме деловой программы, гостей ждут выставка картин и скульптур студентов школы "Иннопрактики" из разных стран мира, выступление чемпионов России по танцевальному спорту Ксении Пятахиной и Алексея Долгушина, концертная программа с оркестром "Солисты Москвы" под управлением Юрия Башмета. Автор одного из произведений - искусственный интеллект.

В выставочной зоне конгресса продюсерский центр "Инсайт люди" и молодежное сообщество "Вызов" организуют креативное пространство "Новые лица" с видеостудией, где молодые ученые и другие участники конгресса смогут создать видеовизитки, рассказав о себе, своих достижениях, и поделиться впечатлением.

Об истории

Впервые конгресс был проведен в 2014 году. На протяжении 10 лет каждая тема на форуме развивала предыдущие темы. Более 1 200 спикеров, экспертов и модераторов провели более 180 часов в поиске решений наиболее важных задач нашего времени.

Среди рассмотренных на конгрессах тем были такие, как "Наука и бизнес: эффект сотрудничества в развитии технологий", "Ценностная матрица XXI века: формула роста человеческого капитала и инновационной экономики", "Культурный код экономики страны: все мы родом из детства", "COVID-19 как катализатор создания новой мировой системы ценностей в обществе и экономике", "Совокупный российский суверенитет: ценность объединения усилий науки, бизнеса и власти".

Благодаря идеям, выдвинутым на заседаниях конгресса, в РФ были созданы Национальная ассоциация трансфера технологий, Институт исследований проблем искусственного интеллекта МГУ, институт омбудсмена в сфере защиты прав высокотехнологичных компаний-лидеров, Ассоциация национальных чемпионов, Ассоциация круглого стола по тематике формирования национальной системы финансирования быстрорастущих технологических компаний и многое другое.

"Следуя тематической преемственности предыдущих конгрессов и миссии компании "Иннопрактика", мы сосредоточили внимание на теме ценностей, развития и сохранения человеческого капитала. Надеемся, что объединение усилий науки, бизнеса и власти в рамках мероприятия поможет выработать наиболее эффективные маршруты для всех участников инновационной цепочки к обеспечению совокупного суверенитета страны", - отметила первый заместитель генерального директора компании "Иннопрактика" Наталья Попова.

ТАСС - официальный информационный партнер конгресса.