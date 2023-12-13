В Петербурге пройдет форум "Travel Hub. Путешествуй!"

Участие в мероприятии примут около 1 тыс. человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 декабря. /ТАСС/. Международный туристский форум Travel Hub, который в 2023 году отмечает свое пятилетие, откроется в Санкт-Петербурге в новом расширенном формате - под единым брендом с Российским туристическим форумом "Путешествуй!". Участниками мероприятия станут около 1 тыс. человек из 30 регионов России, а также из-за рубежа, сообщила пресс-служба городского комитета по развитию туризма.

"Самое масштабное и знаковое отраслевое мероприятие пройдет в Северной столице с 13 по 15 декабря, - рассказали в комитете. - Среди спикеров ожидаются эксперты из Индии, Мьянмы, Вьетнама, ОАЭ, Буркина Фасо, Катара и Венесуэлы".

Планируется, что на форуме представители туротрасли будут подводить итоги года, определять планы на ближайшую перспективу, обсуждать разные виды путешествий и направления туризма. Среди основных тем - инвестиции в индустрию, перспективы и проблемы въездного туризма, возможности восстановления турпотока, маркетинг территорий как ключевой фактор привлечения туристов.

Кроме того, на форуме состоится заседание рабочей группы проекта "Серебряное ожерелье России", на котором утвердят положение о выборе переходящей туристической столицы - ее назовут во время проведения Международной выставки-форума "Россия" весной 2024 года, отметил на пресс-конференции в преддверии старта петербургского форума председатель городского комитета по развитию туризма Сергей Корнеев.

В комитете добавили, что недавно Петербургский международный туристский форум Travel Hub был удостоен Гран-при в номинации "Лучшее MICE событие в области туризма" по версии Международной премии Russian Event Awards 2023.