В нескольких регионах России ожидаются аномальный холод и сильные снегопады

По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, наиболее холодная погода прогнозируется в Сибирском федеральном округе

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Очень холодная погода ожидает Костромскую, Вологодскую, Иркутскую, Омскую области и ряд других регионов России в ближайшие дни, а большинство регионов центра России накроют снегопады и метели. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В Центральном федеральном округе в ближайшие дни ожидается комплекс неблагоприятных погодных явлений, раз комплекс, значит погода опасна. 14 декабря в Брянской, Белгородской, Воронежской, Курской, Орловской, Липецкой, Тульской и Калужской областях прогнозируются сильный снег, метель, снежные заносы, ветер до 15-18 м/с. За сутки высота снежного покрова увеличится на 10-30 см. 15 декабря эти явления будут уже в большинстве регионов ЦФО", - рассказал он.

В других регионах в ближайшие дни будет аномально холодная погода. В Мурманской области морозы будут достигать 17-24 градусов, в Костромской, Вологодской областях - 17 градусов, практически во всех регионах Приволжского федерального округа - 17-23 градусов, а в Башкортостане - до 30-42 градусов.

"Очень холодная погода будет на Урале. В Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской областях ожидается до минус 27-33 градусов, что на 8-15 градусов ниже климатической нормы", - сообщил метеоролог.

Наиболее холодная погода, по словам Вильфанда, прогнозируется в Сибирском федеральном округе. "В Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях, Алтайском крае аномалии будут 7-22 градуса. Это значит, что морозы будут достигать 35-40 градусов. В Хакасии, Тыве морозы будут до 35-43 градусов, что на 10-19 градусов ниже нормы. В Иркутской области морозы будут до 40-43 градусов до конца этой недели", - сообщил он.

Очень холодная погода ожидается также в нескольких регионах Дальневосточного федерального округа. В Амурской области морозы будут достигать 44 градусов, в Хабаровском крае - 42 градусов, на Сахалине - 26 градусов.