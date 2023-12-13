Авиасообщение между Сахалином и Кунаширом восстановили после непогоды

Два рейса между Южно-Сахалинском и Южно-Курильском были задержаны на сутки с 12 декабря

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 декабря. /ТАСС/. Рейс до Южно-Курильска (остров Кунашир, Курилы, Сахалинская область) в среду утром вылетел из Южно-Сахалинска после суточной задержки из-за непогоды на Курильских островах, сообщили ТАСС в аэропорту Менделеево на Кунашире.

"Погода на Кунашире дает возможность осуществлять полеты. Сейчас на территории аэропорта все еще ветрено, но осадков нет", - рассказали в аэропорту. Обратно самолет с новыми пассажирами на борту вылетает через два часа.

Ранее сообщалось, что два рейса между Южно-Сахалинском и Южно-Курильском задержаны на сутки с 12 декабря из-за метели на Кунашире.