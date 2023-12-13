На Камчатке заработал новый ФАП после вмешательства прокуратуры

Руководителя подрядной организации привлекли к административной ответственности за срыв сроков сдачи объекта

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 декабря. /ТАСС/. Фельдшерско-акушерский пункт в Елизовском районе Камчатки был введен в эксплуатацию после вмешательства прокуратуры. Руководителя компании-подрядчика привлекли к административной ответственности за срыв сроков сдачи объекта здравоохранения, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

"Руководителю подрядной организации внесено представление, он привлечен к административной ответственности по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ (действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков). Принятые прокуратурой меры реагирования позволили ускорить введение медицинского учреждения в эксплуатацию. В настоящее время работы завершены, фельдшерско-акушерский пункт готов к принятию пациентов", - говорится в сообщении.

Установлено, что контракт на строительство ФАПа в поселке Березняки Елизовского района заключен в рамках реализации нацпроекта "Здравоохранение". Возведение объекта началось в 2022 году за счет средств краевого и федерального бюджетов. Поскольку сроки сдачи затягивались, прокуратура взяла строительство объекта под свой контроль.