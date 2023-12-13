В Москве ожидается оттепель с 17 декабря

По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, теплая погода сохранится до середины следующей недели

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Потепление до плюс 2 градусов прогнозируется в Москве с воскресенья. Теплая погода сохранится минимум до середины следующей недели, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В воскресенье вечером температура будет уже стремиться к 0 градусов. Начнется оттепель, период нехолодной погоды продлится до середины следующей недели минимум", - сообщил он.

Однако, по словам Вильфанда, вместе с потеплением в Москву придут мокрый снег и гололедица.

По данным Гидрометцентра, в среду и четверг днем в столице ожидается минус 5-7 градусов, в пятницу - минус 3-5 градусов, в субботу - минус 3-8 градусов, в воскресенье и понедельник - минус 3 - плюс 2 градуса.