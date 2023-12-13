Медаль "Сахалинская область - фронту" впервые вручили в Южно-Сахалинске

Эта награда вручается за внесение значительного вклада в достижение целей специальной военной операции

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 декабря. /ТАСС/. Первая в истории торжественная церемония вручения медали "Сахалинская область - фронту" состоялась в Южно-Сахалинске, сообщили журналистам в пресс-службе правительства островного региона.

"Состоялась первая в истории торжественная церемония вручения медали "Сахалинская область - фронту", - рассказали в правительстве области.

Среди награжденных - общественные деятели, бизнесмены, представители областных учреждений, которые организовали сбор и доставку в зону проведения специальной военной операции (СВО) грузов для бойцов, гуманитарной помощи для жителей новых регионов России, а также проводили различные мероприятия в поддержку армии.

Медаль учредили в прошлом месяце по инициативе губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко. Она вручается за внесение значительного вклада в достижение целей специальной военной операции, в обеспечение материальными средствами участников СВО и поддержку членов их семей.