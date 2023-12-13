ООН потребовала от бывшего помощника генсека выплатить $63,6 млн

Если Виталий Ваншельбойм не погасит штраф, его лишат права на пенсию от всемирной организации

НЬЮ-ЙОРК, 13 декабря. /ТАСС/. ООН потребовала от бывшего замглавы Управления Организации Объединенных Наций по обслуживанию проектов (ЮНОПС) выплатить $63,6 млн после того, как он потерял огромную сумму средств всемирной организации. Об этом во вторник сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на судебные документы.

По ее данным, гражданин Украины Виталий Ваншельбойм, который также был помощником генсека ООН, был оштрафован на сумму, равную годовой зарплате, ему также велели лично выплатить $63 626 806. В противном случае, отмечает издание, бывший чиновник ООН будет лишен права на пенсию от всемирной организации.

Как указывает NYT, Ваншельбойм вложил около $60 млн в компанию, связанную с британским бизнесменом Дэвидом Кендриком, которого он встретил на вечеринке. Однако инвестиции оказались неудачными и окупились только 10% вложений. В январе чиновник был уволен.

После публикации материала NYT начальница Ваншельбойма Грете Фаремо подала в отставку, указывает издание.