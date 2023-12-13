На крайнем севере Сахалина ожидается штормовой ветер и метель

Причиной изменения погоды станет циклон, который действует на Камчатке

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 декабря. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют на 14-15 декабря штормовой ветер и метель в крайней северной части Сахалина. На погоду там окажет влияние тыловая часть циклона, наблюдающегося на Камчатке, сообщили ТАСС в Сахалинском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"14-15 декабря на крайнем севере острова из-за циклона на Камчатке ожидаются снег, штормовой ветер и метель", - рассказали в управлении.

Сейчас на крайнем севере Сахалина осадков нет, скорость ветра достигает 8 м/с. Температура воздуха в дневное время - минус 19 градусов. На юге острова погода иная: минус 5 градусов мороза, снег, ветра нет.