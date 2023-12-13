"Известия": в России изменят правила проектирования торгово-развлекательных центров

В частности, девелоперам разрешат менять местоположение точек питания и организовывать на крышах ТЦ сезонные кафе, пишет газета

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Минстрой утвердит изменения правил проектирования торгово-развлекательных центров до конца текущего года, обновленные нормы позволят бизнесу сократить затраты на строительство и проектировать более оригинальные здания. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на Минстрой.

"Торгово-развлекательные центры - неотъемлемая часть современных городов. Их главная особенность - разнообразие конструктивных решений и планировочных структур, объединяющих в себе торговые площадки, развлекательные комплексы и зоны питания", - пояснил заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Сергей Музыченко.

Изменения обеспечат синхронизацию свода правил с обновленными санитарно-эпидемиологическими нормами (СанПиНы), что позволит девелоперам быстрее проектировать, рассказал Музыченко. "Еще появится возможность устройства машино-мест с оборудованием для зарядки электромобилей и внедрение автоматических систем информации на автостоянках ТЦ", - отметил директор подведомственного Минстрою ФАУ "ФЦС" Андрей Копытин.

По данным газеты, новая редакция свода правил в том числе предполагает ввод гибкой планировочной структуры. Разрешат менять местоположение точек питания, а также появится возможность организовывать на крышах ТЦ сезонные кафе. Разработаны новые требования комфорта к уборным, комнатам матери и ребенка и прочим важным для потребителя помещениям. Кроме того, разгрузка и доставка товаров станет возможна не только на закрытых, но и на открытых площадках.