Делегация из Приморья почтила память советских воинов в Пхеньяне

В церемонии участвовали замминистра внешнеэкономических дел КНДР Чи Гён Су и сотрудники российского посольства

СЕУЛ, 13 декабря. /ТАСС/. Делегация Приморского края, которую возглавляет губернатор Олег Кожемяко, 12 декабря посетила Монумент освобождения и почтила память советских воинов, участвовавших в освобождении Корейского полуострова. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

Агентство указывает, что делегация возложила венки у Монумента освобождения от имени губернатора. В церемонии участвовали также заместитель министра внешнеэкономических дел КНДР Чи Гён Су и сотрудники российского посольства. Затем присутствовавшие "почтили память советских воинов, смело сражавшихся в священной войне за освобождение Кореи".

12 декабря губернатор Приморского края Олег Кожемяко встретился в Пхеньяне с министром внешнеэкономических дел КНДР Юн Чжон Хо и обсудил с ним укрепление экономического сотрудничества. Ранее он рассказывал, что во время визита намерен обсудить взаимодействие в туризме, торговле и сельском хозяйстве. Делегация прибыла в Пхеньян 11 декабря.

Этой осенью активизировались двусторонние обмены между РФ и КНДР. 15 ноября в Пхеньяне прошло 10-е заседание межправительственной комиссии КНДР и РФ по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Российскую сторону на переговорах возглавлял министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов. Также в ноябре делегация КНДР во главе с министром культуры Сын Чон Гю отправилась в Россию для участия в IX Санкт-Петербургском международном культурном форуме.

В октябре делегация Министерства спорта КНДР во главе с министром Ким Иль Гуком приняла участие в XI Международном спортивном форуме "Россия - спортивная держава" в Перми. В том же месяце состоялась поездка главы МИД РФ Сергея Лаврова в КНДР. С 12 по 17 сентября лидер КНДР Ким Чен Ын посетил Россию.

Олег Кожемяко сумел установить прочные отношения с руководством народной республики. Он участвовал во встрече лидера Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына на приграничной станции Хасан в Приморском крае в 2023 году. Он был одним из встречающих и во время визита в 2019 году. "У нас всегда были хорошие отношения с КНДР. Работая в Амурской области, я встречал отца нынешнего руководителя и сам приезжал в гости к Ким Чен Иру", - информировал тогда губернатор. Кожемяко встречал ныне покойного лидера КНДР Ким Чен Ира в 2011 году, когда возглавлял Амурскую область.