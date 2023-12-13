В Хабаровске открыли первый семейный МФЦ

Работа центра строится по принципу "одного окна"

ХАБАРОВСК, 13 декабря. /ТАСС/. Первый семейный многофункциональный центр (МФЦ) заработал в Хабаровске, в нем будут помогать родителям с детьми, находящимся в сложной ситуации. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

"Следующий год указом президента РФ Владимира Путина объявлен Годом семьи. Открытие в Хабаровском крае первого семейного МФЦ - значимый вклад региона в реализацию комплекса мероприятий, направленных на всестороннюю поддержку семей. В регионе проживает 280 тыс. детей. Есть семьи, которые находятся в социально опасном положении, нуждаются в особых мерах социальной и психологической поддержки. В многофункциональном центре такие граждане могут найти ответы на любые вопросы", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя правительства края по социальным вопросам Евгения Никонова.

Отмечается, что в семейном МФЦ помогут решить вопросы тех, кто находится в трудной жизненной ситуации, молодым семьям, семьям участников специальной военной операции, а также пострадавшим от насилия в семье и семьям с детьми-инвалидами. Работа центра строится по принципу "одного окна". Специалисты учреждения, которое заработало на улице Постышева, помогут с оформлением мер социальной поддержки, окажут психологическую и юридическую помощь, проконсультируют по вопросам медицинской помощи. Помимо консультаций, в МФЦ также планируют проводить мероприятия для посетителей. Для удобства родителей учреждение оборудовано детским игровым уголком. Установлены пеленальные столики, инфраструктура подходит для людей с ограниченными возможностями.

В следующем году в регионе запланировано открытие еще двух таких центров - в Бикинском и Ванинском районах. Проект реализуется совместно с Фондом поддержки детей.