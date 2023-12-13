Камчатский край получил 11 новых машин скорой помощи

Технику закупили за счет средств федерального бюджета

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 декабря. /ТАСС/. Новые автомобили скорой помощи улучшенной комплектации получил Камчатский край в рамках федеральной поддержки. На большинстве новых машин медики будут работать в районах края, написал в своем телеграм-канале глава региона Владимир Солодов.

"Одиннадцать новых машин скорой помощи поступили на Камчатку. Десять из них предназначены для Олюторской, Усть-Камчатской, Ключевской, Елизовской, Вилючинской больниц и станции скорой помощи в Петропавловске-Камчатском. Одиннадцатую - реанимобиль - получит Камчатский территориальный центр медицины катастроф. Все машины готовы к работе - в них есть кардиографы, дефибрилляторы, аппараты искусственной вентиляции легких, приборы для измерения уровня сахара и насыщения крови кислородом. Реанимобиль оборудован кардиомонитором, позволяющим контролировать состояние сердечной деятельности", - написал глава региона.

Он уточнил, что техника закуплена за счет средств федерального бюджета. Эта поставка позволит создать резерв автомобилей скорой помощи в регионе.