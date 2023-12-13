ФССП пояснила, что должники не обязаны сдавать загранпаспорт при ограничении выезда

В Федеральной службе судебных приставов подчеркнули, что в правилах, утвержденных постановлением правительства России от 22 ноября 2023 года №1953, таких положений не содержится

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Должники по исполнительным производствам не входят в категорию лиц, обязанных сдавать загранпаспорта при временном ограничении права выезда за пределы РФ. Это пояснили ТАСС в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России, отвечая на запрос агентства в связи со вступлением в силу с 11 декабря изменений в закон о порядке выезда из РФ, которые предусматривают в том числе обязанность для некоторых категорий граждан в пятидневный срок сдать загранпаспорт при ограничении выезда за рубеж.

"В правилах передачи на хранение, приема, учета, хранения паспорта гражданина РФ, удостоверяющего личность гражданина РФ за пределами территории Российской Федерации, а также его возврата владельцу после истечения срока временного ограничения права на выезд из Российской Федерации либо истечения срока действия такого паспорта, утвержденных постановлением правительства РФ от 22.11.2023 г. №1953, не содержатся положения об изъятии паспорта, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации в случае ограничения в праве выезда из Российской Федерации в рамках законодательства об исполнительном производстве", - пояснили в ФССП.