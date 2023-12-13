Вильфанд заявил, что декабрь 2023 года в РФ войдет в историю из-за числа опасных явлений

Обычно зимние месяцы гораздо спокойнее, отметил научный руководитель Гидрометцентра

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Большое число опасных погодных явлений зафиксировали в России с начала декабря, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Этот декабрь войдет в историю по количеству опасных явлений, связанных с холодной погодой и снегопадами. Обычно в зимний период количество опасных явлений в разы меньше, чем летом", - сообщил он.

По словам Вильфанда, зимой нет фактора взрывной конвекции, поэтому погода зачастую спокойнее и более предсказуемая. "В это время (зимой) не бывает конвективных процессов - переноса воздушных масс по вертикали, а опасные явления чаще всего с ними и связаны - грозы, сильный дождь, усиление ветра", - пояснил он.

Ранее метеоролог сообщал, что в регионах России ожидаются аномальные холода и сильные снегопады в ближайшие дни.