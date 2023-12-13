На Ленинградском и Казанском направлениях МЦД-3 изменится график поездов

Из-за сложных погодных условий между некоторыми рейсами увеличат интервал

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Расписание движения поездов на Ленинградском и Казанском направлениях Московских центральных диаметров (МЦД) изменится из-за сложных погодных условий. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"На D3 внесены изменения в расписание из-за сложных погодных условий. Между некоторыми рейсами увеличен интервал", - говорится в сообщении.

Отмечается, что принимаются меры для восстановления штатного интервала между поездами.