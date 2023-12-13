Новый проект итогового документа COP28 предлагает переход от ископаемого топлива

Согласно ему, достичь углеродной нейтральности планируется к 2050 году

ДУБАЙ, 13 декабря. /ТАСС/. Секретариат Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН) опубликовал очередной проект итогового документа 28-й Конференции сторон (COP28), который предполагает переход от ископаемого топлива, но не поэтапный отказ от его использования.

Ключевой раздел документа, в котором перечислены меры по сокращению выбросов, содержит формулировки, предлагающие "переход от ископаемого топлива в энергетических системах справедливым, упорядоченным и равноправным образом, ускоряя действия в это критическое десятилетие, с тем, чтобы достичь углеродной нейтральности к 2050 году в соответствии с научными данными", а также "отказ от неэффективных субсидий на ископаемое топливо, которые не решают проблему энергетической бедности или не обеспечивают пути справедливого перехода в кратчайшие сроки".

Всего в проекте соглашения упоминаются восемь климатических действий, которые Конференция сторон считает необходимыми для сокращения выбросов и удержания роста глобальной среднегодовой температуры в пределах 1,5 градусов Цельсия. В частности, "утроение мощностей возобновляемой энергетики на глобальном уровне и удвоение глобальных среднегодовых темпов улучшения энергоэффективности к 2030 году" и "ускорение усилий для снижения выработки электроэнергии на основе угля без применения мер по сокращению выбросов".

Другие варианты климатических действий предусматривают "ускорение глобальных усилий в направлении энергетических систем с нулевым балансом выбросов парниковых газов, используя безуглеродное и низкоуглеродное топливо задолго до или примерно к середине века", "ускорение сокращения выбросов от автотранспорта различными путями, в том числе посредством развития инфраструктуры и быстрого внедрения транспортных средств с нулевыми или низкими выбросами", а также "ускорение и существенное сокращение выбросов парниковых газов, помимо CO2, включая, в частности, метан, к 2030 году".

Предыдущий проект итогового документа COP28 содержал формулировку о "сокращении как потребления, так и производства ископаемого топлива справедливым, упорядоченным и равноправным образом с целью достижения углеродной нейтральности к 2050 году, до или около этого срока в соответствии с научными данными". Отсутствие положения об отказе от ископаемого топлива вызвало у нескольких делегаций резкую критику.

Конференция должна была завершиться во вторник, однако стороны до сих пор не приняли итоговый документ. Новый проект, предлагающий переход от ископаемого топлива, будет обсуждаться на пленарном заседании Конференции сторон, которое состоится в среду в 10:00 по местному времени (09:00 мск).