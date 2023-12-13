На Камчатке прогнозируется ветер до 40 м/с

Сложные погодные условия ожидаются в Усть-Камчатском, Карагинском, Олюторском, Усть-Большерецком, Соболевском, Елизовском районах, Алеутском, Петропавловск-Камчатском и Вилючинском округах

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 декабря. /ТАСС/. Атмосферный вихрь принесет в несколько районов на востоке, юге и севере Камчатки метель и ветер с порывами до 30-40 м/с, сообщили в ГУ МЧС России по региону.

"По данным Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в первой половине ночи 14 декабря в Усть-Камчатском, Карагинском, Олюторском муниципальных районах и Алеутском муниципальном округе ожидаются местами сильный снег, метель. Прогнозируется ветер силой до 25-30 м/с. Днем 14 декабря прогнозируются ветер силой до 25-30 м/с, на побережьях местами до 35-40 м/с, сильная метель. В Усть-Камчатском, Усть-Большерецком, Соболевском, Елизовском муниципальных районах, а также в Петропавловск-Камчатском и Вилючинском городских округах прогнозируется ветер силой до 25-30 м/с", - говорится в сообщении.

Исходя из прогноза, возможны нарушения в системе энергоснабжения, осложнение обстановки на автомобильных дорогах, срыв кровли и обшивки зданий, падение конструкций и деревьев. Кроме того, повышена вероятность пропажи, травмирования и гибели людей, осуществляющих туристическую и спортивную деятельность, переходы, переезды между населенными пунктами.