Старейшей жительницей Японии стала 115-летняя Томико Итоока

Этот статус перешел к ней после того, как 12 декабря в возрасте 116 лет умерла Фуса Тацуми

ТОКИО, 13 декабря. /ТАСС/. 115-летняя Томико Итоока стала самой пожилой жительницей Японии после того, как 12 декабря на 117-м году жизни умерла другая японская долгожительница Фуса Тацуми. Об этом сообщило Министерство здравоохранения, труда и благосостояния.

Отмечается, что Итоока проживает в префектуре Хёго на западе Японии. Она родилась 23 мая 1908 года.

По данным центра исследования геронтологии в Лос-Анджелесе, первое место в списке ныне живущих долгожителей планеты занимает 116-летняя испанка Мария Браньас Морера.