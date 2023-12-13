В "Парке русской сказки" под Волгоградом откроют фестивальную площадку в 2024 году

Ее площадь составит 1,7 тыс. кв. м

ВОЛГОГРАД, 13 декабря. /ТАСС/. Новую локацию для проведения фестивалей откроют в 2024 году в Волгоградской области на территории природного парка "Волго-Ахтубинская пойма". Об этом ТАСС сообщила директор "Парка русской сказки имени А. С. Пушкина", где разместится площадка, Татьяна Павлова.

"С 2021 года на территории парка комитет культуры Волгоградской области проводит ежегодный Межрайонный фестиваль детского самодеятельного творчества "В гостях у сказки". Опыт приема такого количества гостей одновременно продиктовал необходимость создания полноценной фестивальной площадки, которая могла бы вместить большее количество детских творческих коллективов. Сейчас наше предприятие занято строительством Потешного двора площадью 1,7 тыс. кв. м, который будет служить фестивальной площадкой, а также здесь будут проводиться детские праздники, квесты, различные мастер-шоу", - рассказала собеседница агентства.

"Парк русской сказки имени А. С. Пушкина" расположен примерно в 30 минутах езды от центра Волгограда в поселке Кировец Среднеахтубинского района на территории природного парка "Волго-Ахтубинская пойма", включенного во Всемирную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО. Общая площадь под застройку парковых зон составляет около 2 га. Сейчас посетителям парка доступны три площадки: Музей русской сказки, Музей славянской мифологии "Боголесье" и Музей истории русского ремесла. На всех площадках парка с посетителями работают сказочные и мифические герои, программы рассчитаны на семейное посещение.

"Предприятие работает с 2007 года, и за это время количество посетителей перевалило за 150 тыс. человек, в том числе мы часто приглашаем детей из школ-интернатов, реабилитационных центров, общественных организаций и благотворительных фондов", - добавила Татьяна Павлова.

О поддержке социальных предпринимателей в регионе

ООО "Парк русской сказки" имеет статус социального предприятия, поэтому пользуется государственной поддержкой. В 2022 году организация получила региональный грант в размере 500 тыс. рублей, а в 2023 году руководству парка был одобрен кредит по льготной ставке, средства которого направили на развитие инфраструктуры паркового комплекса.

По информации администрации Волгоградской области, развитию социального предпринимательства способствует поддержка региона. Социальный бизнес впервые получил правовую основу благодаря принятию федерального закона в 2019 году. В 2021 году меры поддержки социального предпринимательства в Волгоградской области существенно расширились новыми видами финансовой помощи. За это время количество социальных предпринимателей в регионе выросло почти в три раза.

"Социальных предпринимателей с каждым годом становится больше: в 2021 году - 87, 2022 году - 163, 2023 году - 254. В основном это сфера дополнительных образовательных услуг для детей, развитие спорта, поддержка материнства и детства, а также социально незащищенных слоев населения", - сообщила ТАСС председатель комитета экономической политики и развития Волгоградской области Галина Быкадорова.

По данным российского фонда региональных социальных программ "Наше будущее", Волгоградская область занимает восьмое место среди регионов России по числу соцпредпринимателей. Активное участие в развитии этого направления экономики принимает центр "Мой бизнес" Волгоградской области, который работает по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство".