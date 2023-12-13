В Москве стал постоянным проект по выдаче в аптеках льготных лекарств по онлайн-рецептам

Получить препарат можно, предъявив QR-код электронного рецепта на экране мобильного телефона или в бумажном виде

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение сделать постоянным проект по обеспечению льготных категорий граждан бесплатными лекарственными препаратами в коммерческих аптеках.

"В качестве эксперимента проект запустили в начале 2022 года. Позже мы расширили его возможности - льготники могли выбрать и получить препарат конкретного торгового наименования с доплатой разницы в стоимости. Участниками стали свыше 180 коммерческих аптек. В 2023 году они отпустили 364 тыс. электронных рецептов на общую сумму свыше 840 млн рублей. С учетом положительных результатов приняли решение о реализации программы на постоянной основе", - сообщил мэр в своем Telegram-канале.

Получить препарат можно, предъявив QR-код электронного рецепта на экране мобильного телефона или в бумажном виде.

В проекте участвуют коммерческие аптеки, которые подключены к единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС) и согласны с обязательствами по выдаче льготным категориям граждан назначенных им лекарственных препаратов по международному непатентованному наименованию в день обращения.