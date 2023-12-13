В Магаданской области эпидпорог по ОРВИ превышен почти на 70%

В регионе заболели 1 131 человек

ТАСС, 13 декабря. Заболеваемость ОРВИ на Колыме превышает норму на 68,7%, в Магадане - на 75,5%, сообщает региональный минздрав.

"С симптомами ОРВИ [за предыдущую неделю] обратился за лечением в поликлиники 1 131 человек, в том числе 818 детей в возрасте от 0 до 14 лет. Эпидемический порог среди взрослого населения превышен в целом по региону на 68,7%, в Магадане - на 75,5%", - отмечают в минздраве области.

Также за прошедшую неделю зафиксировали 107 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

В Магадане по итогам прошедшей недели зарегистрировано 941 обращение за медицинской помощью с симптомами ОРВИ и гриппа, что превышает эпидпорог на 75,5%. Также медики уточняют, что лабораторно за неделю подтверждено три случая гриппа A(H3N2). Кроме того, у заболевших ОРВИ выделены вирусы негриппозной этиологии.