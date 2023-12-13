В Москве с помощью онлайн-сервиса более 160 тыс. семей оформили питание на молочной кухне

Посетить медорганизацию, чтобы получить разрешение врача на оформление заказов в онлайн-формате, нужно один раз, далее электронная услуга будет доступна автоматически

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Более 160 тыс. семей в Москве оформили льготу онлайн и стали получать питание на молочной кухне в этом году, большинство жителей предпочитают получать молочную продукцию один раз в месяц. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комитета государственных услуг.

Отмечается, что уже два года московские семьи могут онлайн на mos.ru подать заявление и заказать питание на молочной кухне. Онлайн-сервисы на mos.ru позволяют выбрать удобный график получения продуктов и подходящий молочно-раздаточный пункт. Посетить медорганизацию, чтобы получить разрешение врача на оформление заказов в онлайн-формате, нужно один раз, далее электронная услуга будет доступна автоматически.

"С помощью сервиса в этом году ежемесячно оформлялось более 3,5 млн заказов питания. Только в 2023 году более 160 тыс. семей оформили льготу онлайн и стали получать питание на молочной кухне. А всего более 300 тыс. семей ежемесячно пользуются льготой с помощью сервиса на mos.ru. Электронные сервисы позволяют избежать ежегодно более 5,5 млн ненужных визитов в городские медицинские организации. Что интересно, большинство москвичей предпочитают получать молочную продукцию 1 раз в месяц - почти 90% семей выбирают именно такой график. Москвичи также не стремятся часто менять пункт выдачи продукции - менее 1% меняли изначально выбранный молочно-раздаточном пункт", - приводятся в сообщении слова председателя Комитета государственных услуг Москвы Елены Шинкарук.

В пресс-службе пояснили, что на бесплатное питание имеют право беременные женщины, дети до трех лет, также кормящие матери детей до шести месяцев, дети из многодетных семей, не достигшие семилетнего возраста, дети до 15 лет с некоторыми хроническими заболеваниями, а также дети-инвалиды.

Как отметили в столичном департаменте информационных технологий, город непрерывно развивает существующие онлайн-услуги для москвичей, чтобы пользоваться ими было удобнее: в 2022 году цифровой сервис по заказу питания на молочной кухне модернизировали, сделав процесс управления графиком получения продуктов еще более гибким. Таким образом, родители могут не только заказывать продукцию, выбирать удобный пункт и просматривать информацию о выданном питании, но и самостоятельно менять график получения продуктов всего за несколько дней до даты посещения молочного пункта и получать питание по желанию раз в две недели, а не раз в месяц или раз в неделю, как это было ранее.