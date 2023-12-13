Роспотребнадзор заявил, что ношение масок в Москве носит рекомендательный характер

Речи о введении масочного режима не идет

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Призыв носить маски в общественных местах в Москве носит рекомендательный характер, речи о введении масочного режима не идет, заявили в управлении Роспотребнадзора по Москве.

"На сайте управления Роспотребнадзора по г. Москве были размещены рекомендации по мерам неспецифической профилактики в период подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом. Рекомендация носить маски для личной безопасности не является сигналом для введения масочного режима", - говорится в сообщении.

Там отмечается, что ношение маски в общественных местах - вопрос личной ответственности перед собой и окружающими. Также в ведомстве посоветовали в период эпидподъема чаще мыть руки, использовать антисептики.