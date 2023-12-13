Школы Пекина перешли на дистанционное обучение из-за аномального снегопада

Городской комитет образования распорядился "запустить механизм экстренного реагирования" в учебных заведениях

ПЕКИН, 13 декабря. /ТАСС/. Детские сады и школы китайской столицы со среды перешли на дистанционное обучение из-за аномального снегопада. Об этом сообщил городской комитет образования.

Данное распоряжение, как отмечается, касается всех районов Пекина. В нем подчеркивается, что учебные заведения города должны "запустить механизм экстренного реагирования", обеспечить безопасность школьников и учителей.

Первый снег в Пекине выпал в ночь с 10 на 11 декабря. В среду начался снегопад, который, согласно прогнозу, продолжится в четверг. Для столицы КНР, где в декабре обычно не бывает осадков, а зимы почти полностью бесснежные, это аномальное явление.