В ЛНР свыше 87 тыс. абонентам восстановили подачу электроэнергии после непогоды

Обесточенными остаются 78 219 абонентов, 861 трансформаторная подстанция и 81 социально значимый объект

ЛУГАНСК, 13 декабря. /ТАСС/. Специалисты Республиканской сетевой компании в Луганской Народной Республике (ЛНР) после непогоды восстановили подачу электричества свыше 87 тыс. абонентам. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"По состоянию на 9:00 (время совпадает с мск - прим. ТАСС) 13 декабря удалось восстановить электроснабжение 87 275 абонентов на территории республики. Введены в работу 472 трансформаторные подстанции, однако массовость повреждений не позволяет одномоментно ликвидировать все аварийные отключения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обесточенными остаются 78 219 абонентов, 861 трансформаторная подстанция и 81 социально значимый объект.

Во вторник в МЧС региона сообщали, что более 100 тыс. абонентов в ЛНР остались без электричества из-за наледи на проводах линий электропередачи.