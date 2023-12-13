В регионы начали отгружать обновленную вакцину "Спутник Лайт"

Объем отгрузки 12 декабря составил 135 тыс. доз, уточнил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава Александр Гинцбург

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Отгрузка регионам РФ вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник лайт" с обновленным антигенным составом уже началась. Об этом ТАСС сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

"Да, вчера началась", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. Гинцбург добавил, что объем отгрузки накануне составил 135 тыс. доз.

11 декабря пресс-служба Минздрава России сообщила о регистрации обновленного "Спутника лайт". Этот вакцинный препарат прошел клинические испытания, в ходе которых показал благоприятный профиль безопасности и иммуногенности, а также низкую частоту значимых побочных эффектов, отметили в министерстве. 12 декабря вакцину с обновленным антигенным составом ввели в гражданский оборот.