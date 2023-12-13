Городской транспорт в Москве работает штатно, несмотря на снегопад

В течение дня рекомендуется использовать городской транспорт

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Дорожная ситуация в Москве стабильная, несмотря на снегопад, городской транспорт работает штатно. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта со ссылкой на городской Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

"В городе идет снег, дорожная ситуация в городе стабильная, городской транспорт работает штатно. Автомобилисты едут медленнее и внимательнее, со средней скоростью 22 км/ч", - говорится в сообщении.

Отмечается, что интенсивное движение сейчас на Ярославском и Каширском шоссе, Рязанском проспекте. "В течение дня рекомендуем использовать городской транспорт - МЦК, МЦД, метро. А наземный транспорт (автобусы и такси) быстрее передвигается по выделенным полосам. За ситуацией на дорогах следит ситуационный центр ЦОДД, дежурят экипажи дорожного патруля", - отмечается в сообщении.

Водителям напоминают о необходимости соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также просят их не отвлекаться на телефон во время движения.