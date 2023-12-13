Российский стенд "Плейстоценовый парк" на конференции ООН посетили около 10 тыс. человек

Проект реализуется при поддержке Фонда Андрея Мельниченко

ТАСС, 13 декабря. Стенд проекта "Плейстоценовый парк" по воссозданию экосистемы мамонтовых степей в Якутии в рамках 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP28) в Дубае посетили порядка 10 тыс. человек. Об этом сообщил ТАСС представитель российской делегации.

"На главной климатической конференции мира в Дубае интерактивный стенд, рассказывающий о концепции Плейстоценового парка, посетили около 10 тыс. человек. Стенд парка пользовался большой популярностью в том числе среди школьников, которые открыли для себя далекую Якутию и многое узнали о проблемах изменения климата", - рассказал собеседник агентства.

Проект реализуется при поддержке Фонда Андрея Мельниченко. Научный эксперимент по созданию Плейстоценового парка начался 20 лет назад. В его основе идея воссоздания высокопродуктивной экосистемы, схожей с экосистемой эпохи позднего плейстоцена (мамонтовая степь) за счет внедрения на территорию тундры крупных травоядных животных. В настоящее время в парке на севере Якутии обитают бизоны, овцебыки, верблюды, олени и якутские лошади.

В 2023 году Плейстоценовый парк и Благотворительный фонд Андрея Мельниченко заключили соглашение сроком на 10 лет о развитии научного эксперимента, результаты которого станут основой климатического проекта по сокращению выбросов углекислого газа (метана) в масштабах всей зоны вечной мерзлоты.

В работе конференции COP28 принимают участие свыше 70 тыс. делегатов из разных стран, включая представителей крупного бизнеса и неправительственных организаций, а также исследователей, экспертов и журналистов.