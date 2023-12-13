Почти 25 рейсов задержаны и отменены в московских аэропортах

В Домодедово задержаны семь рейсов, два отменены, в Шереметьеве задержаны шесть рейсов, во Внукове - пять рейсов, в Жуковском задержаны два рейса, один отменен

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Порядка 23 авиарейсов отменены или задерживаются на прилет в Москву и вылет из столицы, следует из данных онлайн-табло аэропортов столичного региона.

По данным на 10:15, в аэропорту Домодедово задержаны семь рейсов, два отменены. В Шереметьеве задержаны шесть рейсов, во Внукове - пять рейсов, в Жуковском задержаны два рейса, еще один отменен.

Задержки до двух часов являются обычными для аэропортов. Так, Росавиация при подсчетах статистических данных по задержкам чартерных и регулярных рейсов не учитывает задержку менее чем в два часа. При этом все аэропорты Москвы являются всепогодными, поэтому изменение в расписании, как правило, бывает незначительным.