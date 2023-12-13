Директор фонда Пахмутовой опроверг информацию о воспалении легких у композитора

Самочувствие народной артистки СССР улучшается, рассказал Евгений Малышко

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Народная артистка СССР Александра Пахмутова, которой в ноябре исполнилось 94 года, находится под присмотром врачей в больнице, у нее нет воспаления легких. Об этом ТАСС сообщил директор Культурного фонда Пахмутовой Евгений Малышко, отметив, что самочувствие композитора улучшается.

Ранее Telegram-канал "122" написал, что Пахмутова проходит лечение в одной из ведомственных клиник из-за воспаления легких.

"Александра Николаевна под присмотром врачей в больнице. У нее нет воспаления легких, - сказал собеседник агентства. - Ей лучше".

11 декабря Telegram-канал Mash сообщил, что у Пахмутовой обнаружили COVID-19, и что композитор находится в состоянии средней степени тяжести. Малышко в беседе с ТАСС эту информацию опроверг. Он сказал, что это простудное заболевание, ковид подтвержден не был.

Пахмутова родилась 9 ноября 1929 года в поселке Бекетовка под Сталинградом (ныне район Волгограда). В возрасте пяти лет она сочинила свою первую пьесу для фортепиано. В 1936 году поступила в музыкальную школу в Сталинграде. В 1942-1943 годах находилась с матерью в эвакуации в Караганде (Казахская ССР, ныне Республика Казахстан). В этот период она написала свои первые песни. Выступала перед ранеными в госпиталях.

Пахмутова - автор музыки 400 песен. Они вошли в репертуар Муслима Магомаева, Валентины Толкуновой, Иосифа Кобзона, Людмилы Зыкиной, Эдуарда Хиля, Эдиты Пьехи, Александра Градского, Льва Лещенко, Софии Ротару и других известных исполнителей. Музыка Пахмутовой звучит в нескольких десятках художественных и документальных фильмов.