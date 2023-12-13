В Ташкенте и пяти областях Узбекистана приостановили работу половины газовых заправок

Причиной стали холода и рост потребления газа

ТАШКЕНТ, 13 декабря. /ТАСС/. Половина автомобильных газонаполнительных компрессорных станций Ташкента и пяти областей Узбекистана из-за холодов и роста потребления газа приостановили свою работу. Решение принято для недопущения перебоев в поставке газа населению, сообщила пресс-служба компании "Худудгазтаъминот".

"С 13 декабря половина автомобильных газонаполнительных компрессорных станций в Ташкенте и пяти областях Узбекистана временно приостановила работу", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, из 1179 газовых заправок в Ташкенте, Самаркандской, Ташкентской, Андижанской, Наманганской и Ферганской областях работают 547 (46%).

Накануне сообщалось, что власти Узбекистана из-за наступления холодов и роста потребления газа ограничили шестью часами в день время работы газовых автозаправок.

"Эти меры носят временный характер и применяются при резком понижении температуры", - добавили в пресс-службе "Худудгазтаъминот".

В настоящее время, по данным "Узгидрометцентра", практически на всей территории республики установилась минусовая температура, в северных регионах страны зафиксировано значение минус 20 градусов Цельсия.