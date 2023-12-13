ВЦИОМ выяснил, что более половины россиян удовлетворены уровнем своей жизни

По данным опроса, о правильном векторе развития страны заявил каждый второй респондент

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Порядка 56% опрошенных россиян устраивает собственная жизнь. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации.

"В большинстве своем россиян устраивает собственная жизнь. Как и годом ранее, в ходе ноябрьского опроса об этом заявили более половины наших сограждан (56%), с прошлой осени эта доля не опускалась ниже 55%", - говорится в сообщении исследовательского центра.

Нейтральную оценку уровню своей жизни в ходе опроса дали 24%, не удовлетворены своей жизнью 18%. "Таким образом, индекс удовлетворенности жизнью, рассчитываемый на основе полученных ответов, в ноябре 2023 г. составил 62 п. из 100 возможных", - уточняется в исследовании.

По данным ВЦИОМ, большинство респондентов (65%) считают хорошей сложившуюся в стране ситуацию. С ноября 2022 года доля таких ответов выросла на 9%. "В результате индекс оценок ситуации в стране, рассчитываемый как разница положительных и отрицательных ответов, с прошлого ноября продемонстрировал почти двукратный рост, составив в последний осенний месяц 2023 года 35 п. из максимальных 100 (против 20 п. в ноябре 2022 года)", - отмечается в публикации.

Согласно результатам опроса, о правильном векторе развития страны заявил каждый второй опрошенный (52%). Индекс оценок общего вектора развития страны в ноябре текущего года превысил значение аналогичного периода 2022 года и составил 59 п. из 100.

Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" провели 24 ноября 2023 года. В нем приняли участие более 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.