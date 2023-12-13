Собянин: около 140 тыс. человек посетили катки в Москве с момента открытия

Мэр Москвы отметил, что в первые выходные после открытия горожане успели прокатиться на коньках почти 30 тыс. раз

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Порядка 140 тыс. человек посетили катки в столичных парках с 24 ноября. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

"Порядка 140 тыс. человек посетили катки в столичных парках с 24 ноября. Только в первые выходные после открытия горожане успели прокатиться на коньках почти 30 тыс. раз", - написал мэр.

Он уточнил, что в этом зимнем сезоне работают семь бесплатных ледовых площадок в парках: "Дубки", "Ангарские пруды", "Митино", "Фили", 50-летия Октября, усадьба Воронцово, Гончаровский. "И 15 платных - в Парке Горького, "Сокольники", Бабушкинском, Измайловском, саду "Эрмитаж" и других популярных местах города. Все катки регулярно заливаются и шлифуются", - добавил Собянин.