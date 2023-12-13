Генпрокурор РФ заявил, что рост благополучия людей находится в центре работы Совфеда

Игорь Краснов отметил, что за прошедшие годы сенаторы сформировали "надежные основы законодательства России как демократического, правового, федеративного и социального государства"

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Вопросы роста благосостояния людей находятся в центре повестки работы Совета Федерации. Об этом заявил генпрокурор России Игорь Краснов на торжественном заседании, посвященном 30-летию образования верхней палаты Федерального Собрания РФ.

"12 декабря 1993 года всенародным голосованием была принята Конституция, которая заложила прочный фундамент нового российского парламента. За прошедшие годы им сформированы надежные основы законодательства России как демократического, правового, федеративного и социального государства", - отметил Краснов, поздравив главу верхней палаты Валентину Матвиенко и сенаторов с этой датой.

"От решений Совета Федерации зависят практически все знаковые события в нашей стране. Особое место занимают те решения, которые по праву можно назвать судьбоносными в новейшей истории государства: это единодушная поддержка действий президента РФ и одобрение законов о воссоединении Крыма, Севастополя, Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей - исконно русских земель - с Россией", - напомнил генпрокурор.

Он также отметил "активную международную деятельность Совета Федерации, которая в полной мере способствует установлению и расширению равноправных партнерских отношений с дружественными государствами". "И все же центральное место в парламентской повестке занимают вопросы повышения уровня благосостояния людей, в том числе связанные со здоровьем, совершенствованием механизмов государственной поддержки, нравственным воспитанием подрастающего поколения, развитием предпринимательской инициативы, - подчеркнул генпрокурор. - Для этого ведется непрерывный диалог федерального центра с регионами, позволяющий адресно откликаться на запросы россиян, представителей разных профессиональных и социальных групп".