Отличившиеся участники СВО из Иркутской области получили право на бесплатную землю

Участки военные смогут использовать как для индивидуального жилищного строительства, так и для ведения личного подсобного хозяйства

ИРКУТСК, 13 декабря. /ТАСС/. Ветераны боевых действий, удостоенные звания Героя РФ или награжденные орденами России за заслуги, проявленные в ходе участия в специальной военной операции, смогут бесплатно получить земельный участок в Иркутской области. Соответствующий законопроект приняли в регионе, сообщила пресс-служба правительства Приангарья.

"Изменения в закон "О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан" рассмотрели на сессии законодательного собрания Иркутской области во втором и окончательном чтении. Депутаты поддержали инициативу губернатора Игоря Кобзева о предоставлении земельных участков ветеранам боевых действий, удостоенным звания Героя Российской Федерации или награжденным орденами Российской Федерации за заслуги, проявленные в ходе участия в специальной военной операции, а также семьям погибших военнослужащих", - говорится в распространенном сообщении.

Использовать участки можно как для индивидуального жилищного строительства, так и для ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта. Получатель земли на день завершения участия в спецоперации должен быть зарегистрирован по месту жительства либо по месту пребывания на территории Иркутской области.

"Не останавливаем работу по расширению перечня мер поддержки участников спецоперации и их семей. Это приоритетное направление в работе правительства Иркутской области. В регионе оказывается уже 38 различных мер поддержки. Кроме того, в отдельных муниципалитетах установлены дополнительные меры поддержки", - приводятся в сообщении слова Кобзева.