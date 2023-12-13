Минздрав Запорожской области приобрел новую медтехнику для больницы в Токмаке

По словам губернатора области Евгения Балицкого, приборы последнего поколения существенно сократят время проведения исследований

МЕЛИТОПОЛЬ, 13 декабря. /ТАСС/. Медики Токмакской городской больницы получили новую технику для проведения эндоскопических исследований с системой видеонаблюдения, сообщил в Telegram-канале губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

"Региональный Минздрав приобрел для Токмакской городской больницы новую технику для проведения эндоскопических исследований с системой видеонаблюдения. Система эндоскопии обладает широким спектром возможностей в гастроскопии, колоноскопии и бронхоскопии. Медицинские приборы последнего поколения позволят делать более точную и качественную диагностику", - написал Балицкий. Он отметил, что новое оборудование существенно сократит время проведения исследований.

Губернатор Запорожской области подчеркнул, что развитию здравоохранения в регионе уделяется особое внимание. "В рамках выполнения поручения президента Владимира Путина по всей Запорожской области проводится модернизация медицинских организаций", - добавил Балицкий.