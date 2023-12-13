В Красноярске начался переход на экологичные котлы отопления в частном секторе

До конца 2024 года на новый тип отопления планируют перевести более 1,1 тыс. домов

КРАСНОЯРСК, 13 декабря. /ТАСС/. Перевод частных домов с печным отоплением на твердотопливные экологичные котлы начался в Красноярске, говорится в сообщении на портале регионального правительства.

Частный сектор с печным отоплением наряду с автомобильным транспортом, промышленными предприятиями, угольной генерацией относится к основным источникам загрязнения воздуха в краевом центре. Всего в Красноярске в частных домах проживает около 10 тыс. человек.

"В Красноярске начинается перевод частных домов с печного отопления на экологичные твердотопливные котлы. До конца 2024 года с печного угольного отопления должны перевести 1 115 частных домов Красноярска", - говорится в сообщении. Перевод на такое отопление проводится в рамках национального проекта "Экология".

Твердотопливные котлы, оснащенные автоматической системой подачи топлива и специальной системой сгорания, позволяют снизить выбросы вредных веществ в атмосферу. За счет средств бюджета частные домовладения оборудуют котлом и внутренней системой отопления.

Кроме перевода на твердотопливные котлы, частные домохозяйства в Красноярске в рамках нацпроекта переведут и на газовое отопление. Сейчас уже перевели 193 частных дома, в 2024 году на газовое отопление перейдут еще 180 домов.

Красноярск входит в число городов России, в которых реализуются мероприятия по квотированию и снижению выбросов в рамках федерального проекта "Чистый воздух".